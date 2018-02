Para Kassab, paralisação é ''inadmissível''

Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

O Executivo alega que enviou à Câmara projeto de lei que estabelece uma Gratificação de Atividade (GA) para agentes funerários. O "piso mínimo" da categoria passaria para R$ 630 - hoje o salário inicial fica em torno de R$ 440.

Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo (Sindsep), Irene Batista de Paula, a administração municipal tem dado aumento só de 0,01% nos últimos anos. O sindicato afirmou ter aberto negociações com a Prefeitura e espera novas propostas até agosto.