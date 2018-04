Para Igreja, o jeito é adaptar-se ao 'novo tempo'

No ritual mais tradicional da Igreja Católica, os velórios aconteciam em missas de corpo presente. "Hoje, ninguém teria tempo para isso. Agora estamos diante de um novo ajuste provocado pela falta de segurança. Não há mais como fazer velório à noite." Mas, segundo o padre, essa mudança de ritual não prejudica o cristão que morreu, que segundo a Igreja, está, na verdade, nascendo para a vida eterna. "O importante é o rito das Exéquias. O corpo é aspergido com água benta e há orações para que a alma seja acolhida no céu."

Para os protestantes da Igreja Adventista do 7º Dia, o velório não é um ritual religioso. "Não há vida depois da morte. Portanto, o velório é apenas uma cerimônia de despedida feita para os parentes e amigos que sofreram a perda", explica Edson Nunes Júnior, pastor da Comunidade Nova Semente, no Paraíso, zona sul de São Paulo. "Fechar ou não o velório à noite é uma opção da família, que não tem nada a ver com a religião." / V. F.