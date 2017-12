Para Haddad, PSDB é que tem de responder por secretário condenado

Atualizada às 20h33

“Uma pessoa tem direito a duplo grau de jurisdição. Se tem uma condenação de primeira instância que foi revista pela segunda, tenho de atentar para isso”, completou o prefeito, ao explicar porque resolveu renomear Teixeira na quarta-feira, após conseguir derrubar a liminar que exigia sua saída. Essa foi a segunda vez que Haddad conduz Teixeira de volta à Prefeitura. No ano passado, pelo mesmo motivo, ele foi exonerado do cargo que exercia – secretário do Verde e Meio Ambiente.

Teixeira, que é vereador pelo PV, classificou o cargo de secretário municipal das Subprefeituras como a “melhor oferta profissional de sua vida”. Ele ainda declarou nesta quinta que rejeita a pecha de “condenado”. Segundo o secretário, ele não assinou o contrato questionado no processo.

O secretário de Haddad explicou que não se sente como um “condenado” porque a decisão judicial contra ele na primeira instância foi revertida para o pagamento de multa, que ainda não foi paga. O processo está parado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), aguardando decisão sobre contratações de advogados sem licitação no Supremo Tribunal Federal (STF). “O que é preciso ficar claro é que não estamos fazendo nada de errado. O prefeito não está lutando contra a Justiça para me manter no cargo. O processo não acabou, de repente nem a multa tenho de pagar.”

Responsabilidade. Em nota, o deputado federal Duarte Nogueira, presidente do PSDB-SP, afirmou que a declaração de Haddad somente visa a mudar o foco da questão. “Essa é mais uma tentativa do prefeito Haddad de tentar tirar o foco sobre si e sobre a responsabilidade sobre suas ações e escolhas.” / COLABOROU ADRIANA FERRAZ

Haddad se referiu ao processo no qual Teixeira e outros dirigentes que atuaram na empresa estadual Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), em 2011, respondem até hoje. A improbidade administrativa ocorreu, segundo a Justiça, na contratação, sem licitação, de um escritório de advocacia. Por causa disso, o secretário chegou a ter os direitos políticos suspensos, mas conseguiu reverter parte da sentença.