Para governo, Alto Tietê não estava em crise há um mês

"A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos lamenta que, depois de reiteradas e infrutíferas tentativas de provar que a água do Cantareira vai acabar, o Estadão agora encampa a tese de que outro sistema - o Alto Tietê - vai 'secar' e 'entrar em colapso'", informou a assessoria de imprensa da pasta em nota enviado por e-mail no dia 13 de junho.

"As projeções da Sabesp indicam, na verdade, que o sistema tem água suficiente para garantir o abastecimento até a próxima estação chuvosa, graças aos investimentos feitos pela empresa e à ampla adesão à campanha de uso racional da água, em que 91% da população da Região Metropolitana de São Paulo reduziu seu consumo", completou.

À época, o Estado questionou a secretaria sobra a possibilidade de uso do volume morto do Alto Tietê, mas não obteve resposta. Na nota, a pasta disse apenas que a Sabesp acompanha o desempenho desse sistema para definir o melhor aproveitamento. "Não é razoável, como tem feito sistematicamente a reportagem do Estadão, traçar sempre o cenário mais desfavorável".