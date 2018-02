Para governo, ação foi apenas 'rotina' O governo do Estado classificou a descoberta do novo esquema de fraudes no Detran como uma ação 'rotineira', feita a partir de investigações das Corregedorias do Detran e da Administração do Estado, e não colocou nenhum porta-voz do órgão para comentar as ações que resultaram nas prisões dos donos de autoescolas.