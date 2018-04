Para gerente de condomínio, novas regras são muito confusas

O edifício Brigadeiro, na altura do 4.000 da Avenida Brigadeiro Luís Antonio, informou que tentará regularizar a situação do seu heliponto. A reportagem entrou em contato com os proprietários dos outros helipontos que serão notificados hoje, mas não obteve respostas.

Ex-piloto de resgate aeromédico e integrante da Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero, o comandante Carlos Alberto Artoni considera que as novas regras da Prefeitura inviabilizam o funcionamento dos helipontos em São Paulo. "Principalmente em áreas adensadas como no Itaim-Bibi e na Avenida Luís Carlos Berrini, fica impossível manter distância de mais de 300 metros de escolas e de outros helipontos", diz. / D.Z. e R.B.