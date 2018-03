Para ganhar tempo, carro na garagem e ônibus

Para Patrícia, as restrições do trânsito de caminhões na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas Jornalista Roberto Marinho e dos Bandeirantes, além da ampliação das pistas da Marginal do Tietê, ajudaram a melhorar o trânsito. "Mas não o suficiente. Caminhões continuam a atormentar todo mundo."

O auxiliar administrativo Carlos Pereira, que mora em Itaquera, na zona leste, e trabalha na Avenida Luiz Carlos Berrini, na zona sul, aproveita o trânsito para escutar audiolivros e relaxar. "Não consigo me concentrar direito, mas vou escutando."

Já o engenheiro Ascânio Vicente Baldin não dispensa seu carro, onde passa pelo menos quatro horas por dia indo de um cliente para outro. "Preciso toda hora carregar computador e malas de equipamentos", afirma. Em sua opinião, a falta de planejamento no transporte público é o grande problema de São Paulo.