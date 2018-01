Para futuro secretário, Trump pode criar oportunidades para SP

SÃO PAULO - O empresário Júlio Serson, anunciado nesta quinta-feira, 10, como secretário de Relações Internacionais na gestão de João Doria (PSDB) na capital paulista, afirmou que vê com "certo otimismo" a eleição do republicano Donaldo Trump para a presidência dos Estados Unidos.

Durante coletiva de imprensa para o anúncio de seu nome à pasta responsável por articular a atração de investimentos na cidade, ele destacou que a mentalidade de Trump é voltada aos negócios.

"Até vejo com certo otimismo (a eleição de Trump), isso pode criar, aí está nossa missão, oportunidades para o Brasil, para o Estado de São Paulo e especialmente para a cidade, que é de serviços onde a tecnologia é algo muito importante", disse.

Serson classificou Trump como um "homem de negócios" e reforçou que isso é positivo para as cidades brasileiras. Ele disse que os Estados Unidos são um país com instituições fortes e que o nome do presidente não altera as relações com o Brasil.