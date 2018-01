Para fugir de incêndio, mulheres pulam de ônibus em movimento

Até o fim da noite de ontem, uma mulher de 62 anos estava internada em estado grave no Hospital das Clínicas. Outra, com a bacia quebrada, passou por cirurgia na Santa Casa. Mais três vítimas estavam no Hospital Municipal do Tatuapé e no Hospital do Servidor Público Municipal, com quadro estável.

O ônibus, da linha 9203/10, é da Viação Tupi, do Consórcio Unisul, e fazia o trajeto entre as Estações Brás e Conceição do Metrô. O viaduto ficou fechado das 7h11 às 8h38.

"O motorista disse que, quando apertou o botão desligando a campainha de parada de deficientes, começou a sair fumaça da porta do meio", contou o delegado Rogério dos Santos Gimenes, do 8.º DP (Brás). "Afirmou que a fumaça se espalhou pelo interior do ônibus e viu fogo saindo pelas frestas do assoalho."

"Ele relatou que, depois de abrir a porta, o painel apagou e perdeu o freio", explicou Gimenes. O condutor Leonardo Almeida Neri, de 50 anos, tem habilitação há 30. O supervisor da Viação Tupi, Renato Alexandre da Silva, disse que o ônibus, modelo 2010, não perdeu o freio e estava com a manutenção em dia.