Para força-tarefa, lentidão foi escolha do próprio pontífice

Representantes das duas secretarias, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da prefeitura do Rio participaram de uma reunião de avaliação do evento no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, na noite de ontem. Antes do encontro, o secretário de Transportes do Rio, Carlos Roberto Osório, culpou a Polícia Federal pelo incidente. Segundo ele, a PF não consultou a prefeitura sobre o trajeto entre o aeroporto e o centro. A nota foi uma resposta às críticas.

Para as secretarias, "a velocidade reduzida do comboio e a janela do veículo aberta são fatos que demonstram o perfil do pontífice e incentivam a aproximação dos fiéis."