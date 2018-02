Para família de Daleste, crime não foi passional A polícia de Campinas ouviu ontem a família e a equipe do funkeiro Daniel Pellegrine, de 20 anos, o MC Daleste, morto com um tiro durante um show na noite de sábado. O pai do cantor, Roland Pellegrine, pediu que o DHPP assuma o caso. A família disse desconsiderar a hipótese de crime passional. "Ele era muito bem casado, desde os 15 anos. Isso que estão dizendo não procede", afirmou o DJ André Santos.