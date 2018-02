Para expert, condomínios podem quebrar

A determinação foi para um único caso. Por enquanto, a lei continua valendo em São Paulo, uma vez que apenas o Supremo Tribunal Federal (STF) pode julgar a inconstitucionalidade dela. Mas o advogado especialista em defesa do consumidor Josué Rios explica que, mesmo sendo um caso isolado, todas as pessoas que entrarem com uma ação para esse fim terão ganho de causa. "Caso o devedor entre na Justiça, ele com certeza terá a mesma interpretação desse caso", diz.

E é isso que o Secovi-SP e a deputada estadual e relatora da lei, Maria Lúcia Amary, querem impedir. "Vamos estudar uma maneira de reverter essa decisão. Não podemos prejudicar milhares de pessoas que lutam para pagar as suas contas em dia", diz a deputada.

O doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e diretor da associação SOS Consumidor, Arthur Rollo, explica que, caso a legislação se torne inconstitucional, muitos condomínios podem simplesmente quebrar. "As pessoas se sentirão no direito de não arcar com as responsabilidades, já que não serão penalizadas por isso", diz Rollo.

Na prática, se uma pessoa deixa de quitar o condomínio, o valor da taxa é dividido igualmente entre os outros moradores. Dessa forma, os pagamentos de funcionários e de outras contas não ficam atrasados. No entanto, pela legislação atual, o nome do devedor é protestado.