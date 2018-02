Para evitar filas de Natal, CET proíbe estacionar nas vias paralelas à Paulista

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai proibir o estacionamento de veículos em vias paralelas da Avenida Paulista. A ideia é evitar que as pessoas que vão observar os famosos enfeites de Natal da via tornem o trânsito caótico - como foi no ano passado. As restrições estão marcadas para começar a partir desta quarta-feira, 5.

As principais ações são a proibição do estacionamento nas Ruas Cincinato Braga e São Carlos do Pinhal por período integral - incluindo os domingos. Essas vias têm a parada liberada entre 21h e 7h. As vias são alternativa para quem segue em direção à zona oeste.

No sentido oposto, a proibição será na Alameda Santos, entre a Rua da Consolação e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A proibição, hoje válida de segunda a sábado, das 7h às 21h, também foi estendida para os domingos.

Segundo o gerente de Operações da CET, Wlamir Lopes da Costa, a ideia da proibição é liberar mais faixas para a circulação dos carros durante esse período. "Pela Paulista, passam cerca de 4,5 mil veículos por hora em cada sentido nos horários de pico. No restante do ano, esse fluxo começa a cair após as 20h30. Mas, nesta época, ele se mantém até as 23 horas. Na sexta e no sábado, vai até as 2 horas", explica.

No ano passado, o acúmulo de pedestres na via obrigou a CET, por segurança, a fechar parte das faixas de circulação da Paulista. Com as calçadas lotadas, as pessoas caminhavam na rua, o que poderia causar atropelamentos. A CET espera que isso não seja necessário neste ano, por causa de mudanças nas atrações de Natal da Prefeitura. Mas, se for, as faixas extras podem ajudar a reduzir o tamanho dos congestionamentos.

O gerente Costa diz acreditar que as restrições ao estacionamento não devem trazer transtornos aos motoristas - uma vez que a proibição já é válida para a maior parte do tempo. A CET, no entanto, recomenda que as pessoas que queiram visitar a Paulista optem por chegar até lá de transporte público, como táxi ou, principalmente, metrô.

Outra recomendação é para quem não tem como destino final a Paulista: utilizar a via apenas como rota para outro ponto. A ideia é procurar caminhos alternativos para evitar a região. A rota alternativa proposta pela CET para quem dirige no sentido da Rua da Consolação é usar a Rua Vergueiro, a Avenida 23 de Maio, a Ligação Leste/Oeste, a Praça Franklin Roosevelt e acessar a Consolação já nas proximidades da Avenida Ipiranga.

No sentido Paraíso, a rota é pela Rua da Consolação, entrar na Ligação Leste/Oeste, pegar a Avenida 23 de Maio, sair na Rua Ramon Penharrubia e seguir pelo Viaduto Santa Generosa.

Dicas. A CET promete reforço de pessoal na fiscalização da Paulista até o ano-novo. Para evitar multas, a companhia pede ainda que, caso o motorista esteja desorientado e precise de informações, "proceda de forma a não atrapalhar a fluidez". Além disso, a CET cita a parada em fila dupla e o estacionamento em locais proibidos - como guias rebaixadas, em canteiros centrais ou em lugares com cavaletes e cones - como ações proibidas.