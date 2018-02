Para evitar ação judicial de indenização, Hopi Hari vai buscar acordo com família

Os advogados do parque Hopi Hari, em Vinhedo, estudam um acordo com a família da adolescente Gabriella Nichimura, de 14 anos, que morreu após cair do brinquedo La Tour Eiffel, no dia 24. Na semana passada, o advogado da família, Ademar Gomes, informou que entraria com processo contra o parque e pediria indenização de R$ 2 milhões por danos morais e materiais. A informação sobre o acordo que deverá ser proposto para evitar uma ação judicial de indenização foi confirmada pelo advogado do Hopi Hari, Alberto Zacharias Toron. "Estamos conversando sobre isso", afirmou. Gomes informou que ainda não entrou com processo e está disposto a negociar com o Hopi Hari.