Para Estado, todas têm alvará, obra ou projeto

Ainda segundo a secretaria, nas "outras 119 unidades restantes, os projetos de intervenções estruturais estão em fase final de elaboração para serem enviados ao Corpo de Bombeiros". A pasta considera na soma 1.140 escolas - retirando as vinculadas a hospitais e presídios.

O órgão ressaltou que todas as escolas estaduais seguem as normas de segurança e as obras são vistoriadas por uma equipe de 80 engenheiros. A secretaria ainda afirmou que até ontem não havia sido notificada sobre a ação do MP. "É importante ressaltar que, mensalmente, a FDE atualiza a Prefeitura sobre as intervenções nas escolas estaduais", diz a nota, destacando que a rede estadual não necessita do alvará municipal. / B.F.S.