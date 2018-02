Para especialistas, medida pode incentivar nova vida O projeto de lei aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é um "passo interessante" para retirar as mulheres vítimas de violência doméstica do "círculo vicioso das agressões", segundo especialistas. "Um dos grandes motivos que levam essas vítimas a continuar vivendo com o agressor é não ter independência financeira. Por não terem dinheiro para viver sozinhas, nem mesmo manter seus filhos, ficam em casa, muitas vezes ainda sofrendo maus-tratos. A vítima tem medo de ficar desamparada", disse a defensora pública Ana Paula Meirelles, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de São Paulo. "Esse auxílio tem de ser encarado como um incentivo para que a mulher deixe o agressor, saia de casa e possa aprender um ofício e iniciar uma vida nova."