Para especialistas, faltam recursos e políticas públicas O Estatuto do Idoso ainda precisa de efeito prático, segundo especialistas. Entre as críticas, estão a falta de políticas públicas e a indefinição de fontes de financiamento para os benefícios. "Os parentes são cobrados pelo abandono do idoso, mas o Estado não é responsabilizado pela escassez de equipamentos públicos", avalia a demógrafa do Ipea Ana Amélia Camarano, que fez um estudo sobre os dez anos da lei.