Para entrar no ''Guinness'', baile de debutantes A Parada Gay quer entrar para o Guinness - livro dos recordes - com o maior baile de debutantes a céu aberto do mundo. Os frequentadores serão convidados a formar casais e dançar uma releitura de versões da música Danúbio Azul, de Johann Strauss. A composição será escolhida em um concurso de DJs. Fechando a festa, haverá show da cantora Wanessa.