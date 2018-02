PARA ENTENDER: avaliação ficou mais rígida

O IDHM Educação passou a cobrar a proporção de brasileiros que completaram o ensino fundamental e o porcentual de crianças e jovens na escola em diversas faixas etárias, dos 5 aos 20 anos.

Os três indicadores usados pelo IDHM - Educação, Saúde e Renda - são os mesmos do IDH Global, divulgado todos os anos pelo Pnud. Nos dois últimos, o critério para formar o indicador também é o mesmo: expectativa de vida ao nascer e renda per capita. Em Educação, no entanto, o indicador global também é diferente. Os números mundiais usam uma composição da média de anos de estudo da população com mais de 25 anos e os anos esperados de estudo. Não é possível, por isso, comparar dados do Brasil com outro país. "São medidas diferentes", explicou Daniela Pinto, coordenadora do Atlas pelo Pnud.