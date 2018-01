Trata-se de um plano preventivo coordenado pela Defesa Civil de São Paulo com a participação de nove órgãos. É realizada no Estado entre 1.º de dezembro e 31 de março. O objetivo é antecipar situações de risco. No total, 114 cidades participam da operação - são escolhidas por estarem localizadas em áreas suscetíveis a desastres causados pelas chuvas.