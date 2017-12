Para ensino, ainda faltam materiais. E em português

Dados de uma pesquisa do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades (Ceert), em parceria com o Ministério da Educação e a Unesco, mostrou que o conteúdo é ainda escasso nas escolas.

O estudo mostrou que a implementação de conteúdos de forma transversal - em todas as disciplinas - ocorre de forma lenta em todas as redes escolares, mas as municipais (com 46% das escolas) e as estaduais (com 39%) estão na frente das particulares (6%). / B.F.S.