Para Dudu Bertholini, obra é a poesia no caos

Com forma de ondas, as quatro estruturas de concreto de 12 metros de altura representam as gerações de imigrantes japoneses no Brasil: issei, nissei, sansei e yonsei. "A cidade é dura", diz Bertholini. "É preciso saber viver aqui para que seu cotidiano não se transforme em uma roubada. Eu não dirijo, para ter um outro ritmo." Que ritmo é esse? "Mais lento, que me permita reparar e me emocionar com a arte que está na rua." /VALÉRIA FRANÇA

Monumento 80 Anos da Imigração Japonesa: um conjunto de ondas, em 4 faixas de concreto