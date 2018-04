Pará diz que prefeito de Manaus é ''destemperado'' O governo do Pará reagiu com indignação ao que chamou, em nota, de "discriminação" contra uma paraense pelo prefeito de Manaus, Amazonino Mendes. Anteontem, ao discutir com a moradora de área em risco, ele sugeriu que ela morresse. Ao saber de sua origem, sentenciou: "Então está explicado."