Para digestão fácil, com pipoca e refrigerante É uma equação mundial. A dominação dos Multiplex ultrapassa fronteiras. Em todo o mundo, os conjuntos de salas estabeleceram um conceito vitorioso. O cinema nos tempos da mundialização. Os Multiplex trabalham basicamente com lançamentos e o grande lucro vem da venda de pipoca e refrigerante. A ideia é que o espectador, se perdeu o filme que queria ver, termine assistindo ao que estiver disponível, no horário mais próximo. Raros lugares, no planeta, fogem a esse esquema. Paris é uma exceção.