Para delegado, queimado em carro mentiu

Conforme o delegado André Luiz Antiqueira, titular do 47.º Distrito Policial, no Capão Redondo, disse ao site de notícias G1, o vendedor queria se livrar do carro do pai e receber o dinheiro do seguro. "Os horários (registrados no boletim de ocorrência) não batiam. Ele disse que tinha ido a um shopping. Levantamos as imagens do circuito de segurança e ele não aparecia."

Inicialmente, o vendedor disse que estava com uma colega de trabalho, Daiana da Silva, de 22 anos, que também teria sido ameaçada, até de estupro, pelos criminosos. Ao ser confrontados com as imagens, ambos teriam confessado a farsa.

O fato que mais causou estranheza foi o de que o rapaz só teve queimaduras na parte frontal do corpo - pela disposição da cena do suposto crime, as feridas deveriam ser mais espalhadas. Ele teria usado gasolina para se queimar e enganar a seguradora.