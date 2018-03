Para curtir o feriado em SP: bikes, verde e museus

SÃO PAULO - Feriado no meio da semana não facilita a vida de quem gosta de sair da cidade. Uma alternativa, então, é curtir a folga aproveitando as opções paulistanas de lazer. Parques, museus e a ciclofaixa de lazer são boas opções nesta quarta-feira, 1.

Cultura. Masp, Pinacoteca do Estado, Museu Paulista e outros dos principais museus da cidade vão funcionar normalmente hoje e são boas opções para o paulistano aproveitar o feriado do Dia do Trabalho. A maior parte dos equipamentos públicos ligados à Secretaria Municipal de Cultura também abrirá. É o caso da Casa Modernista e do Solar da Marquesa. Já os teatros e bibliotecas municipais estarão fechados, assim como o Mercadão Municipal da Cantareira.

Parques. Todos os parques públicos municipais estarão abertos. A programação pode ser consultada no http://migre.me/ekdhY.

Ciclofaixas de lazer. Para quem curte pedalar, as ciclofaixas de lazer serão ativadas hoje das 7h às 16h. Apenas o funcionamento da rota da zona norte estará excepcionalmente suspenso, no trecho entre a Rua Doutor Zuquim e a Avenida Brás Leme, por causa do evento 1º de Maio da Força Sindical.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rodízio. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), estará suspenso nesta quarta-feira.

Interdições no trânsito. A Avenida Santos Dumont estará fechada nos dois sentidos, entre as Avenidas Brás Leme e General Pedro Leon Schneider. Caso haja aglomeração, o bloqueio poderá ser estendido até a Praça Campo de Bagatelle e ser interditada também a Rua Voluntários da Pátria, entre a Rua Darzan e a General Pedro Leon Schneider.