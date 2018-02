Para coordenadora, ''forçar a internação não resolve'' Dentro da Prefeitura, existem posições divergentes em relação à aposta da atual gestão no aumento da internação compulsória. A coordenadora do Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas da Prefeitura, Rosângela Elias, afirma que as internações compulsórias e involuntárias atualmente só são feitas quando colocam em risco a vida do próprio paciente ou de terceiros. Ela defende que o critério seja mantido. "O resultado é melhor quando a criança quer se tratar. Forçar a internação não resolve."