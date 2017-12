Para controlar a lentidão, 16 acessos às Marginais poderão ser restritos Sete meses depois de abrir ao tráfego novas pistas, a Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) vai contratar uma empresa para criar um sistema de sinalização e controle de tráfego nas Marginais do Tietê e do Pinheiros. Isso possibilitará restringir o acesso de veículos quando as pistas estiverem sobrecarregadas. As vias vão ganhar monitoramento total, 24 horas, e será possível fazer o rastreamento dos veículos. Haverá ainda controles de acessos em 16 pontos.