Para conscientizar motorista, bafômetro descartável e leque

A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo vai intensificar a fiscalização contra o consumo de álcool na Operação Carnaval, que vai de 0h de amanhã às 13h da Quarta-Feira de Cinzas, em 22 mil km de rodovias paulistas.

A concessionária CCR ViaOeste, que administra a Rodovia Castelo Branco, vai pôr em prática no carnaval o programa Zero Álcool, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. Serão distribuídos bafômetros descartáveis aos usuários no km 18. Os policiais e agentes da concessionária vão conscientizar os motoristas sobre os riscos de beber e dirigir.

A CCR AutoBan, concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, vai distribuir, a partir de amanhã, mais de dez mil leques com informações de segurança que incluem respeito à lei seca. No Posto Graal do km 125 da Bandeirantes, além dos leques, personagens carnavalescos vão brincar com os usuários e dar dicas de segurança. A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, colocou à disposição da Polícia Rodoviária 217 profissionais para apoiar a fiscalização da lei seca.

Desde janeiro passou a valer a tolerância zero de álcool no trânsito em todo o País. Índices no bafômetro entre 0,33 e 0,05 miligrama de álcool por litro de ar expelido caracterizam infração de trânsito. Se o índice apontar 0,34 ou mais é considerado crime. A multa é de R$ 1.915,40 em ambos os casos.

Nas rodovias federais, além de blitze, os policiais rodoviários vão abordar motoristas em pontos de parada, como postos de combustíveis, para conscientizar sobre a lei.

Obras. Algumas rodovias do Estado estão em obras, o que vai exigir atenção redobrada do motorista. A Régis Bittencourt (BR-116) terá faixas reversíveis pela pista contrária na descida da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. O acostamento no trecho de pista simples também será liberado para reduzir os congestionamentos. A Operação Descida na Anchieta-Imigrantes, com sete pistas, começa às 11h de amanhã e segue até 0h de domingo. Na região de Campinas, obras foram suspensas. / COLABOROU RICARDO BRANDT