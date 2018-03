Para competir com Uber, Easy iguala tarifa do app nesta quinta

Para atrair usuários da empresa norte-americana Uber e competir com a rival, a Easy reduzirá em 15% a tarifa do aplicativo EasyGo, serviço privado de carros do aplicativo, a partir desta quinta-feira, 27. Quatro aplicativos estão cadastrados para operar na capital paulista hoje: Cabify, 99POP, Uber e EasyGo. Com a redução, a tarifa passa a ser de preço base R$ 2 + R$ 1,40 por quilômetro rodado + R$ 0,26 por minuto. É o mesmo cálculo hoje usado pela Uber, aplicativo de transportes que neste mês atingiu 50 mil motoristas no Brasil.

Conforme informado pelo Estado, em meio a condutores do Uber insatisfeitos com casos de assalto recentes e queixas de baixo retorno financeiro, empresas concorrentes começam a ganhar espaço.

No último dia 19, a Justiça concedeu liminar que suspende a resolução da Prefeitura de São Paulo que alterou a cobrança de taxas de aplicativos de transporte. A Prefeitura recorre da decisão judicial. O objetivo da gestão Fernando Haddad (PT) com a medida é incentivar a concorrência e evitar que o Uber domine o mercado paulistano e crie um monopólio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O preço base da viagem do EasyGo foi mantido, o que caiu foi o valor por quilômetro, que era de R$ 1,63, e o preço por minuto (antes de R$ 0,30). Mesmo nos horários de pico ou de maior demanda, quando o Uber ativa um preço mais alto em função da tarifa dinâmica, o usuário pagará o mesmo valor, já que a EasyGo mantém o método de precificação das corridas.

O serviço de carro privado da Easy começou a operar em julho deste ano na capital paulista, após regulamentação da Prefeitura de São Paulo. Nas próximas semanas, o serviço deve estar disponível também no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.

Aos motoristas, as taxas cobradas variam entre 15% e 20%, dependendo do ano, modelo e conservação do veículo. No Uber, a cada viagem a empresa retém de 20% (UberBlack) a 25% (UberX, carro-chefe da empresa).