Para cardiologista, diminuição é insuficiente e deveria ser maior Para o cardiologista Carlos Alberto Machado, diretor de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a redução de sódio proposta no acordo é insuficiente. "O problema é que um mesmo tipo de alimento tem diferentes teores da substância, dependendo do fabricante. E o governo define as metas de redução a partir dos maiores valores."