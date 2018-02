Para brindar SP, passeios, shows e feira gastronômica

A partir das 9 horas, haverá passeios por pontos históricos de trólebus e metrô, além da ciclofaixa que vai funcionar das 7 às 16 horas. Na hora do almoço, feira gastronômica reunirá 16 chefs estrelados no Viaduto do Chá, com pratos de R$ 5 a R$ 15, das 14 às 22 horas.

Mas o destaque é o show 4 Gerações Cantam São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Zélia Duncan abre a apresentação, às 15 horas. Regado a rap e rock, vai reunir os rappers Criolo e Emicida e os roqueiros Arnaldo Antunes, Edgard Scandurra e Rita Lee.

Fora do centro, o tom eclético da festa será a participação de sambistas do carnaval em evento no Memorial da América Latina, às 16h, na Barra Funda, zona oeste. Acompanhados de passistas, representantes de escolas como Gaviões da Fiel, Rosas de Ouro e Império de Casa Verde vão lavar a Mão, escultura de Oscar Niemeyer, em homenagem ao arquiteto morto no ano passado.

Com organização da Secretaria de Estado da Cultura, a música também vai rolar no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste, onde a cantora Wanderléa cantará sucessos de Roberto Carlos a partir das 14h.