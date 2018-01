Para aumentar repasses, 6 mil perueiros paulistanos ameaçam parar à meia-noite Cerca de 6 mil perueiros da capital paulista podem entrar em greve a partir da meia-noite de hoje. A categoria vai reunir-se hoje no centro. Sem reajuste desde 2008, o grupo quer que a Prefeitura repasse parte do aumento da passagem de ônibus ? que subiu de R$ 2,30 para R$ 2,70, no ano passado. A assembleia será feita pelo Sindicato dos Proprietários de Veículos Profissionais.