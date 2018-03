Para Alckmin, velocidade maior nas marginais é 'natural'

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou nesta sexta-feira, 14, durante evento no Palácio dos Bandeirantes, que é "natural" que a velocidade seja maior nas marginais do Tietê e do Pinheiros. "A Marginal é uma via expressa, ela não tem semáforo, não é uma via de bairro. Então é natural que ela tenha uma velocidade maior", disse.

O governador não comentou se é favorável à medida anunciada pelo prefeito eleito João Doria (PSDB), de retomar a velocidade nas marginais, reduzidas pelo prefeito Fernando Haddad (PT). "Essa decisão deve ter um embasamento técnico. Como é uma via do município, eu não conheço o trabalho que foi feito para chegar a alguma conclusão", disse o governador.

Levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontou que o número de acidentes com mortes caiu pela metade nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, um ano após a redução de velocidade nas vias. Foram 31 acidentes fatais entre julho de 2015 e junho deste ano, ante 64 casos nos 12 meses anteriores - redução de 51,6%.