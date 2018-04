Para Alckmin, possível excesso 'sempre é avaliado'

Segundo o governador, o juiz de Direito Rodrigo Capez estava presente durante "todo o tempo" na operação representando o Tribunal de Justiça de São Paulo e toda a ação da PM foi "filmada e documentada". "Sempre é avaliado (um possível abuso da polícia). Não é uma tarefa simples, mas a polícia tem de cumprir ordem judicial."

Alckmin afirmou ainda que vai ajudar no cadastramento das famílias despejadas com a ajuda da prefeitura de São José dos Campos e do governo federal. "Todo o cadastro já está sendo feito e as famílias serão amparadas." / NATALY COSTA