Para Alckmin, corredores de ônibus da Prefeitura 'são um espetáculo'

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) elogiou a gestão do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em evento na manhã desta quinta-feira, 10, ao dizer que a Prefeitura "faz muito bem" em investir em corredores de ônibus: "Os corredores são um espetáculo". Alckmin ainda confirmou, como havia prometido na quarta-feira, que vai usar o transporte público para ir a compromissos externos - mas não definiu a data e nem se será de ônibus ou metrô. "Vamos marcar", disse apenas. Ele ainda afirmou que fará o trajeto "sem alarde".

Em coletiva de imprensa na quarta-feira, Alckmin havia se comprometido a usar o transporte público na semana que vem. O anúncio foi feito em um evento no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital, após a reportagem do Estado questionar se o tucano aceitaria usar o coletivo para trabalhar, como fez na semana passada o prefeito Fernando Haddad (PT). Como o governador mora no palácio, poderá utilizar os transportes coletivos para ir a compromissos fora.

Mobilidade. Apesar de elogiar os corredores de ônibus, Alckmin ressaltou a importância de investir em metrô e trens, pois esses meios têm capacidade de transportar 80 mil pessoas por hora, enquanto os corredores transportam entre 12 e 14 mil.

A meta do governo do Estado é aumentar de 74 km para 200 km a malha metroviária. Já os trens da CPTM, que hoje alcançam 256 km de extensão, devem ser "modernizados".