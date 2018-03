Para ABI, condenação por morte de jornalista ajuda a imprensa O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Maurício Azêdo, afirmou ontem que a condenação dos quatro PMs acusados de matar, em 2007, o jornalista Luiz Carlos Barbon Filho, de 37 anos, pode ajudar a acabar com a impunidade das ameaças feitas contra a liberdade de imprensa no interior do País.