Para a PM, críticas de políticos petistas são 'absurdas' A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo criticou ontem líderes do PT, ouvidos pelo 'Estado' anteontem na reportagem "Crise entre secretários não atinge governos". No caso, os políticos petistas qualificaram como "barbeiragem" e "omissa" a atuação da polícia durante a greve de ônibus no Município.