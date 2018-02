Na Rua Direita, do lado da Catedral da Sé, uma pequena multidão se aglomera ao redor do artista Goiano, que usa papel higiênico, algodão, cartões de orelhão e tinta para pintar pratos que custam até R$ 20. "Trabalho com isso há 15 anos. Já pintei capô de carro, parede e carcaça de computador."