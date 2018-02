Papai Noel usa bondinho do Pão de Açucar Vestido de Papai Noel e atado a um cinto de segurança, Joelmir de Carvalho Armendro, de 50 anos, chegou ontem ao topo do Morro da Urca em cima do bondinho do Pão de Açúcar. Ele foi contratado pela Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar para uma festa especial de Natal. Cerca de 300 crianças tinham visitado o ponto turístico até as 16h de ontem. Houve distribuição de panetones. Em 2012 é comemorado o centenário do bondinho. A média de visitação em dezembro é de 3 mil pessoas por dia.