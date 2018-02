Papai Noel tem trenó puxado por bicicletas Rio-Santos terá trecho duplicado em 2013

Parte da Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que liga Bertioga a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, será duplicado a partir do próximo ano. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) anteontem, durante reunião de prefeitos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

As obras, segundo o governo do Estado, serão para aumentar as faixas de rolagem em alguns pontos da estrada, mas sem construção de canteiro central. O argumento é que há locais de grande adensamento populacional, que inviabilizam uma duplicação mais ampla. Além disso, haverá recuperação, recapeamento e modernização da sinalização e das faixas existentes.

"Já assinamos o contrato para viabilizar o projeto e há possibilidade de o Estado realizar uma parceria com a iniciativa privada", disse Alckmin.

A rodovia já é considerada saturada pelos motoristas que a utilizam diariamente e recebe todo o fluxo de caminhões que se dirigem ao porto de São Sebastião. Além disso, tem trechos sinuosos e sem acostamento, que aumentam risco de acidentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o governador, serão investidos R$ 98,7 milhões em obras no trecho entre São Sebastião e Bertioga.

O prazo para conclusão das obras não foi detalhado.

Tamoios. Alckmin também prometeu que o trecho de planalto da Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte e que está em obras de duplicação, será entregue no dia 16 de dezembro de 2013.

Ele afirmou que a empresa Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) habilitou na semana passada 19 das 25 empresas ou consórcios interessados em participar da concorrência para execução da construção dos contornos. "Até o final do ano que vem as obras serão iniciadas."

O governo do Estado tem procurado destacar o número de empresas que participam dessa licitação, classificando o total como "alto", para afirmar que a concorrência acirrada deve baratear o projeto, estimado inicialmente em R$ 1,8 bilhão.

As obras são mais complexas do que a duplicação anunciada para a Rio-Santos. Serão, ao todo, 37 km de pistas, uma delas saindo da Tamoios e seguindo para Caraguatatuba e outra, também partindo da Tamoios, em direção a São Sebastião, que tem objetivo de retirar os caminhões do trecho urbano da Rio-Santos.

A obra é necessária, diz a Dersa, por causa de uma outra obra de grande porte: a ampliação do Porto de São Sebastião.

Protesto. O governador Geraldo Alckmin levou nove secretários estaduais com ele e enfrentou estudantes que protestaram contra essa ampliação.

Parte dos moradores e ambientalistas da área temem que a ampliação do porto - e as demais obras viárias - avancem sobre o Parque da Serra do Mar e estimulem a ocupação ilegal de áreas de preservação ambiental.

Quem encarnava o Papai Noel com evidente empolgação, apesar da chuva, era Giancarlo Zago, de 34 anos, ator que há mais de uma década interpreta o senhor do Polo Norte, seja em shoppings ou eventos privados de empresas. "O sorriso de cada criança me estimula a continuar mesmo molhado e com frio", afirmou, com a boca escondida pela barba postiça.

Mas não foram só os pimpolhos que pararam para conversar com o Papai Noel na Praça do Ciclista, onde o trenó desenhado pelo artista plástico Eduardo Srur ficou exposto das 17h às 22h de anteontem. Muita gente grande aproveitou para tirar fotos e até fazer pedidos. "Querem que eu faça o Corinthians ser campeão no Mundial!", disse Zago. Tal presente, porém, não seria entregue por este Papai Noel, que é palmeirense. Quem passava por ali recebia um pequeno adesivo vermelho estimulando a convivência entre bicicletas e automóveis no trânsito.

O veículo tem a particularidade de não ser puxado por renas, e sim por quatro ciclistas. Um deles, o "bike courier" Michel Eduardo Teixeira Garcia, de 24 anos, explica que o desafio de carregar o trenó é fichinha perto do que faz no seu trabalho. "Já fui até Osasco pedalando, em uma hora e meia de viagem." / C.V.