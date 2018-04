Papagaia é roubada no Planalto Paulista Joly, uma papagaia de 8 meses, está entre os bens furtados da casa da família Moreno, no Planalto Paulista, na zona sul. Na quarta-feira, a ave foi levada por ladrões, que também roubaram notebook, dólares, joias e perfumes. O maestro Dyonisio Moreno, de 59 anos, e sua mulher, a publicitária Roseli, de 31, estão oferecendo recompensa pela ave, cuja espécie é da Nova-Guiné. "Levaram uma filha minha", diz Roseli. "E não adianta comprar outra. Não tem ninguém com a personalidade dela." Informações pelo e-mail dyonisio@gmail.com.