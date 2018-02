Papa muda rota e passeará no centro em jipe aberto Mudança de última hora no roteiro da chegada do papa Francisco ao Rio, na tarde de segunda-feira, incluiu um passeio pelo centro, em jipe aberto, antes de seguir para o Palácio Guanabara, em Laranjeiras (zona sul), sede do governo do Estado, onde será recebido pela presidente Dilma Rousseff, o governador Sérgio Cabral e outras autoridades. O primeiro contato do pontífice com o povo acontecerá por volta das 17h, logo depois do desembarque na base aérea do Galeão, previsto para as 16h.