Papa Francisco nomeia dois novos bispos auxiliares para SP

SÃO PAULO - O papa Francisco nomeou dois novos bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Paulo, a maior do Brasil. O anúncio foi feito pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, na Catedral da Sé, na região central da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, 10.

Os padres Devair Araújo da Fonseca e Eduardo Vieira dos Santos têm ordenação episcopal marcada para os dias 1º e 7 de fevereiro de 2015, respectivamente. Eles substituirão dom Tarcísio Scaramussa e dom Milton Kenan Júnior, nomeados respectivamente bispo coadjutor de Santos e bispo diocesano de Barretos.

O padre Eduardo Vieira, de 49 anos e natural de Bom Sucesso, no Paraná, tem formação ligada ao clero da Arquidiocese de São Paulo e é mestre em Direito Canônico pela Pontíficia Universidade Lateranense, em Roma. Ele deixa a cura da Catedral Metropolitana da Sé e o cargo de chanceler do Arcebispado para ocupar o posto de titular de "Bladia".

Já o padre Devair Araújo, de 46 anos, nasceu em Franca, no interior paulista, onde teve formação junto ao clero diocesano da cidade e é mestre em Teologia Dogmática pela Pontíficia Universidade Gregoriana, em Roma. Ele era pároco da Paróquia São José e será titular de "Uzali".

Araújo disse ter recebido a notícia com um misto de "temor e alegria". "O temor me faz pensar em minhas fraquezas. Mas com alegria, recordo a graça de Deus presente em minha vida", escreveu em carta de agradecimento divulgada pela Arquidiocese.