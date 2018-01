Papa deve vir para a festa de Nossa Senhora Aparecida em 2017

APARECIDA (SP) - Aparecida, no Vale do Paraíba, realiza neste fim de semana prolongado a Festa de Nossa Senhora que serve de preparativo para os 300 anos de aparecimento da imagem da santa a pescadores no Rio Paraíba do Sul.

Para 2016 está prevista a inauguração de um campanário composto por 13 sinos e aproximadamente 38 metros, desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, morto em 2012. A obra foi um dos últimos projetos do renomado profissional, que apesar de ateu, desenhou várias igrejas.

Em 2017, durante a visita do Papa Francisco, deve ser inaugurada a cúpula central do Santuário Nacional, que está fechada desde 2013 para receber 5 milhões de pastilhas de vidro fabricadas em Veneza, na Itália, com a formação que simboliza a árvore da vida e pássaros da fauna brasileira, remetendo aos peregrinos que visitam o espaço religioso.