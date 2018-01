Papa fará encíclica sobre meio ambiente O papa Francisco dedicará parte de sua próxima encíclica ao meio ambiente, em um esforço para modernizar a mensagem da Igreja. A atitude entusiasma ativistas que acreditam que a influência do pontífice sobre o tema pode ter um impacto não apenas no comportamento de cristãos, mas principalmente de líderes internacionais. O desejo do argentino é claro: desenvolver e promover uma mensagem ecologista do Vaticano.