Papa concederá indulgência até pelo Twitter

O documento papal diz que "os fiéis legitimamente impedidos poderão obter a indulgência plenária desde que cumprindo as comuns condições espirituais, sacramentais e de oração, com o propósito de filial submissão ao Romano Pontífice, participem espiritualmente nas sagradas funções nos dias determinados e sigam estes ritos e exercícios piedosos enquanto se desenrolam, através da televisão e da rádio ou, sempre que com a devida devoção, através dos novos meios de comunicação social". Ou seja: não basta seguir o papa no Twitter, tem de participar, ainda que a distância, da JMJ.

"O papa vai postar tweets do Brasil e isso produzirá frutos espirituais autênticos no coração de todos os que acompanham a distância", comenta Celli. "Então, mesmo aquele longe do Brasil vai se sentir envolvido por um vídeo ou uma mensagem. De modo que ele também estará participando da Jornada Mundial da Juventude e, portanto, também terá a indulgência."

No Twitter, os posts do papa são reproduzidos em oito idiomas. Em português, a conta é @pontifex_pt.