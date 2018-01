Papa ataca capitalismo e diz que o 'deus dinheiro' não pode ser a base da economia O papa Francisco voltou nesse domingo, 22, a atacar o capitalismo e afirmou, em um discurso de improviso a um grupo de 20 mil trabalhadores, que a economia não pode se basear no "deus chamado dinheiro". No início de uma viagem à capital da Sardenha, Cagliari, o pontífice comentou as taxas de desemprego e pediu aos fiéis que "lutem por um trabalho".