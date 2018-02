Papa ampliará diálogo, dizem cardeal e rabino Em debate ocorrido ontem no Cine Livraria Cultura, na Avenida Paulista, o cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, e o rabino Michel Schlesinger concordaram que o pontificado do papa Francisco será um incentivo ao diálogo entre as religiões. Eles lembraram a boa relação do líder católico com a comunidade judaica argentina, especialmente com o rabino Abraham Skorka, de Buenos Aires.