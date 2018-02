Pantanal deixa de operar com avião de 45 lugares A Pantanal, companhia aérea que pertence à TAM, antecipou para ontem o fim das operações com aviões de 45 lugares em Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior paulista, e Juiz de Fora e Uberaba (MG). Três aeronaves ATR-42 operavam nesses trechos. O encerramento estava previsto para o fim do mês, mas foi alterado por "motivos estratégicos".